Esed'in en büyük cephaneliği havaya uçuruldu!
Hama’nın kuzey kırsalındaki Kamhana köyünde silah ve mühimmat içeren bir rejim deposunu havaya uçurdu.19 Nisan 2018 Perşembe 00:43
Suriye’nin Muhalif güçlerinden Ebu Umara tugayı, Hama’nın kuzey kırsalındaki Kamhana köyünde silah ve mühimmat içeren bir rejim deposunu havaya uçurdu.
Kamhana köyü, şehir merkezinden 4 km uzaklıkta ve Suriye rejimi güçlerinin silah ve mühimmatı toplamak için kullandıkları en büyük alanlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca Hama’nın kuzey kırsalına yönelik operasyonlarının başlangıç noktası.
Ebu Umara tugaylarının yakın zamanda varlığını artırdığı ve operasyonları Halep şehrinde devam ettikten sonra Mesyaf, Hama ve Suriye kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.
Kaynak: Asya'nın Sesi
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