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Esed'in en büyük cephaneliği havaya uçuruldu!

Hama’nın kuzey kırsalındaki Kamhana köyünde silah ve mühimmat içeren bir rejim deposunu havaya uçurdu.

19 Nisan 2018 Perşembe 00:43
Esed'in en büyük cephaneliği havaya uçuruldu!

Suriye’nin Muhalif güçlerinden Ebu Umara tugayı, Hama’nın kuzey kırsalındaki Kamhana köyünde silah ve mühimmat içeren bir rejim deposunu havaya uçurdu.

Kamhana köyü, şehir merkezinden 4 km uzaklıkta ve Suriye rejimi güçlerinin silah ve mühimmatı toplamak için kullandıkları en büyük alanlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca Hama’nın kuzey kırsalına yönelik operasyonlarının başlangıç ​​noktası.

Ebu Umara tugaylarının yakın zamanda varlığını artırdığı ve operasyonları Halep şehrinde devam ettikten sonra Mesyaf, Hama ve Suriye kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: Asya'nın Sesi

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 00:43
  1. Hama
  2. Kamhana köyü
  3. Suriye

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