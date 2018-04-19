Esed'in en büyük cephaneliği havaya uçuruldu!

Suriye’nin Muhalif güçlerinden Ebu Umara tugayı, Hama’nın kuzey kırsalındaki Kamhana köyünde silah ve mühimmat içeren bir rejim deposunu havaya uçurdu.

Kamhana köyü, şehir merkezinden 4 km uzaklıkta ve Suriye rejimi güçlerinin silah ve mühimmatı toplamak için kullandıkları en büyük alanlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca Hama’nın kuzey kırsalına yönelik operasyonlarının başlangıç ​​noktası.

Ebu Umara tugaylarının yakın zamanda varlığını artırdığı ve operasyonları Halep şehrinde devam ettikten sonra Mesyaf, Hama ve Suriye kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: Asya'nın Sesi