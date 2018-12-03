Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i yatağa mahkum etti

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık 4 ay önce hava saldırısında iki bacağını kaybeden 15 yaşındaki Meryem Hamdo, tekrar yürüyebileceği günün hayalini kuruyor.

Rejim güçlerinin hava saldırısında evlerine bomba düşen ve yaralanan Meryem Hamdo, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Ağabeyinin yaşamını yitirdiği saldırıda bacakları kopan kız çocuğu, önce İstanbul'da ardından Kahramanmaraş'ta tedavi edildi.

Kalacak yeri olmadığı için Gaziantep'teki İhsan ve Hizmet Derneği'nin 3 katlı "iyilik evinde" kalan Hamdo, ülkesine, ailesinin yanına döneceği günün umuduyla yaşıyor. Ailesinin fotoğraflarına bakarak hasretini dindirmeye çalışan Meryem Hamdo, elektronik protez takılması için yardım bekliyor.

Tekrar yürüyebileceği günün hayalini kuran Hamdo, ailesinin yanına dönmek ve tekrar okuluna devam etmek istiyor.

Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de evlerinde kardeşleriyle oturduğu sırada uçak sesi duyduğunu ve bombanın evlerine düştüğünü anlattı.

Bu saldırıda ağabeyinin gözlerinin önünde öldüğünü kendisinin de bacaklarının koptuğunu anlatan Hamdo, saldırının ardından sadece bir kişinin kendisini kucaklayıp arabaya bindirdiğini hatırladığını ifade etti.

Hamdo, tedavisine Türkiye'de devam edildiğini, sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Tedavi olduktan sonra İstanbul'u gezip görmek istediğini aktaran Hamdo, "İstanbul'u gezdikten sonra Suriye'ye dönmek istiyorum. En çok istediğim şey, Suriye'ye ailemin yanına dönmek. Arkadaşlarımla, gezmeyi dolaşmayı özlüyorum. Yine arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum ama uçak saldırısı çok oluyor. Bir gün okul varsa, 10 gün olmuyor." dedi.

Meryem Hamdo, okulların, çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu.

- "Elektronik protez lazım"

İhsan ve Hizmet Derneği Başkanı Ali Kırmızı da Meryem Hamdo'yu Türkiye'de misafir ettiklerini belirterek, ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Meryem'in bombalı saldırıda iki bacağını da kaybettiğini anımsatan Kırmızı, "Kızımızın tedavisi sürüyor. Şu anda oturamıyor bile. Yerleri olmadığı için burada misafir ediyoruz. Yaraları iyileşme döneminde. Günlük pansumanı var, hastaneye götürüp getiriyoruz. Biz burada normal protez yaptırıyoruz ama iki bacağı da olmadığından yürümesi için elektronik protez olması lazım ama biraz pahalı. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.