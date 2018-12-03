0553 313 94 23

Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i yatağa mahkum etti

Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık 4 ay önce rejim güçlerinin düzenlediği ve ağabeyinin öldüğü hava saldırısında iki bacağını kaybeden 15 yaşındaki Meryem Hamdo'nun Gaziantep'teki tedavisi devam ediyor- Elektronik protez takılması için yardım bekleyen Meryem, tekrar yürüyüp ülkesine ailesinin yanına döneceği günün hayalini kuruyor- Meryem Hamdo: - "Arkadaşlarımla, gezmeyi dolaşmayı özlüyorum. Yine arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:08
Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i yatağa mahkum etti

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık 4 ay önce hava saldırısında iki bacağını kaybeden 15 yaşındaki Meryem Hamdo, tekrar yürüyebileceği günün hayalini kuruyor.

Rejim güçlerinin hava saldırısında evlerine bomba düşen ve yaralanan Meryem Hamdo, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Ağabeyinin yaşamını yitirdiği saldırıda bacakları kopan kız çocuğu, önce İstanbul'da ardından Kahramanmaraş'ta tedavi edildi.

Kalacak yeri olmadığı için Gaziantep'teki İhsan ve Hizmet Derneği'nin 3 katlı "iyilik evinde" kalan Hamdo, ülkesine, ailesinin yanına döneceği günün umuduyla yaşıyor. Ailesinin fotoğraflarına bakarak hasretini dindirmeye çalışan Meryem Hamdo, elektronik protez takılması için yardım bekliyor.

Tekrar yürüyebileceği günün hayalini kuran Hamdo, ailesinin yanına dönmek ve tekrar okuluna devam etmek istiyor.

Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de evlerinde kardeşleriyle oturduğu sırada uçak sesi duyduğunu ve bombanın evlerine düştüğünü anlattı.

Bu saldırıda ağabeyinin gözlerinin önünde öldüğünü kendisinin de bacaklarının koptuğunu anlatan Hamdo, saldırının ardından sadece bir kişinin kendisini kucaklayıp arabaya bindirdiğini hatırladığını ifade etti.

Hamdo, tedavisine Türkiye'de devam edildiğini, sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Tedavi olduktan sonra İstanbul'u gezip görmek istediğini aktaran Hamdo, "İstanbul'u gezdikten sonra Suriye'ye dönmek istiyorum. En çok istediğim şey, Suriye'ye ailemin yanına dönmek. Arkadaşlarımla, gezmeyi dolaşmayı özlüyorum. Yine arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum ama uçak saldırısı çok oluyor. Bir gün okul varsa, 10 gün olmuyor." dedi.

Meryem Hamdo, okulların, çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu.

- "Elektronik protez lazım"

İhsan ve Hizmet Derneği Başkanı Ali Kırmızı da Meryem Hamdo'yu Türkiye'de misafir ettiklerini belirterek, ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Meryem'in bombalı saldırıda iki bacağını da kaybettiğini anımsatan Kırmızı, "Kızımızın tedavisi sürüyor. Şu anda oturamıyor bile. Yerleri olmadığı için burada misafir ediyoruz. Yaraları iyileşme döneminde. Günlük pansumanı var, hastaneye götürüp getiriyoruz. Biz burada normal protez yaptırıyoruz ama iki bacağı da olmadığından yürümesi için elektronik protez olması lazım ama biraz pahalı. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:08
  1. esed rejimi hava saldırısı
  2. Gaziantep
  3. Meryem Hamdo
  4. Suriye'deki iç savaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    1. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    2. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    3. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    4. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    5. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
    6. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
    7. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
    8. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
    9. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
    12. Öğretmenin katil zanlılarına..
    13. Beşiktaş'ta mutlu günler
    14. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
    15. Engelli dostları ödüllendirilecek
    16. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
    17. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    18. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
    19. İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o..
    20. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı