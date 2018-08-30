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Esed'in bakanı El Nusra'yı hedef gösterdi!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya'daki yetkililerle yaptığı görüşmede, "Hedefimiz El Nusra militanları. Sivil kayıplarına karşı elimizden geldiğince dikkatli olacağız." diye konuştu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:12
Esed'in bakanı El Nusra'yı hedef gösterdi!

Moskova'da temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "İdlib'de sonuna kadar gideceğiz, hedef El Nusra militanları" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Rusya'da yetkililerle İdlib operasyonunu görüştü. Türkiye'yi endişelendiren operasyonla ilgili konuşan Muallim, "İdlib'te sonuna kadar gideceğiz. Hedefimiz El Nusra militanları. Sivil kayıplarına karşı elimizden geldiğince dikkatli olacağız." diye konuştu.

Kısa süre önce de Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'nin İdlib kentinin 'terör yuvasına' dönüştüğünü belirterek önlem alınmamasının iyi bir seçenek olmayacağını belirtmişti.

Rusya'nın Akdeniz'de yaptığı deniz tatbikatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Peskov, Suriye'deki mevcut durumunun bu tatbikatı gerekli kıldığını kaydetti. Peskov, askeri operasyonun konuşulduğu İdlib konusunda, 'kentin bir terör yuvasına dönüştüğünü ve eylemsizlik halinin iyi bir seçenek olmayacağını' dile getirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Rusya, İran ve Türkiye'yi olası bir askeri operasyonu konusunda uyararak, "operasyonun bölgede taraflar arasında kimyasal savaşa yol açabileceği" ikazında bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 22:12
  1. Suriye
  2. El Nusra
  3. Rusya

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