Esed'in askerleri Suriye'de binlerce kadına tecavüz etmiş

Klinik Psikolog Ayşe Hümeyra Kutluoğlu'nun Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Suriyeli kadınların yaşadığı travmalara ilişkin yaptığı çalışma, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Değişik gerekçelerle hapse girmiş, tecavüze uğramış, çeşitli işkenceler görmüş ancak yaşadıkları her türlü zorluğa karşın hayatta kalmayı başarabilmiş Suriyeli kadınların hikâyelerine yer verilen çalışmada, kadınların yaşadığı psikolojik sorunlar da masaya yatırıldı. Suriye’de bugüne kadar yaklaşık 10 milyonu aşkın insan yerinden edilirken, bunlardan 5,6 milyonu ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yurt dışına çıkabilen 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’ye gelirken, kalan kısmı Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerine göç etti. Sadece kayıtlı kişileri yansıtan bu rakamlar dışında, binlerce kişi de kaçak yollardan yaşam savaşı vererek başka güvenli yerlere göç etmeye çalıştı.

ESED'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI 19 BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI

Çalışmada, sivil, kadın, çocuk, yaşlı, masum demeden pek çok insanlık suçunun işlendiğinin belirtildiği Suriye’de, bizzat Esed rejimi ya da ona bağlı silahlı gruplarca gerçekleştirilen savaş suçu kapsamındaki suçlar 19 başlık altında toplandı.

Çalışmada 19 başlık şu şekilde yer aldı:

Adam öldürme, Bir uzvun ziyanı, Zalimane muamele, İşkence Şahısların onurunun ciddi şekilde zedelenmesi, Rehin alma, Bir kişiyi hukuki bir prosedüre tabi tutmaksızın yargılama veya infaz etme, Sivillere saldırı, Cenevre Sözleşmeleri kapsamında korunması gereken kişilere ya da nesnelere saldırı, İnsani yardım kapsamında olan ya da Barış Gücü Misyonu’nda çalışan personele veya hedeflere saldırı, Korunması gerekli olan mekânlara saldırı, Yağma, Cinsel saldırı ve tecavüz, 15 yaşından küçük çocukların askere alınması ya da kullanılması, Sivilleri yerinden etme, Haince öldürme ya da yaralama, Hiç merhamet göstermeme, Tıbbi ya da bilimsel deneylere tabi tutma, Düşman tarafın mal varlığını ele geçirme ya da tahrif etme.

13 BİN 581 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada, Suriye’deki kirli savaşın en çirkin yüzlerinden birini kadınlara yönelik suçların oluşturduğu belirtilirken, eşinin ya da bir akrabasının rejim muhalifi olmasının, Suriye’de binlerce kadının hapse atılmasına yeterli sebep olarak görüdüğü kaydedildi.

Gözaltında olan Suriyeli kadın sayısı ile ilgili olarak kesin bir rakam vermek mümkün olmasa da gözaltına alınan kadınların yakınlarının ifadelerine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG) ve “Vicdan Konvoyu” oluşumunun rakamlarına göre bu sayının 13 bin 581 olduğu kaydedildi.

Bu kadınların yarıya yakını tutuklandıktan bir süre sonra bırakılırken, halen 6.700’den fazla kadının Suriye hapishanelerinde tutulmakta olduğu bilgisi aktarıldı.

'KADIN-ÇOCUK AYRIMI YAPILMIYOR'

Çalışmanın raporunda, SİHG bünyesinde gözaltında olan kadınların dosyalarını takip eden Nur al-Khatip'in, Suriye rejiminin zalimane uygulamalarında kadın erkek ayrımı gözetilmediğine dair şu ifadeleri yer aldı:

“Rejim, uyguladığı şiddet, kaçırma ve güç kullanma yöntemlerini muhalif her türlü sese karşı kadın, erkek hatta çocuk ayrımı yapmaksızın gerçekleştiriyor. Yapılan işkencelerde kadın ve erkekler arasında fark gözetilmiyor. Üstelik kadınlar, polis karakollarında ve sorguya alındıkları yerlerde her türlü hakarete, psikolojik ve fiziksel saldırıya maruz kalıyor. En temel ihtiyaçlarını dahi gidermelerine izin verilmeyen kadınlar, ayrıca erkek güvenlik elemanları tarafından aranırken onur kırıcı muameleye, küfre, tehdide ve tecavüze varan cinsel saldırılara uğruyor."

10 BİNE YAKIN KADIN TECAVÜZE UĞRADI

Raporda, Suriye’de kadınların karşı karşıya kaldığı en çirkin ve vahşet dolu hak ihlalinin, cinsel şiddet olduğu belirtildi. Bu ihlalin, cinsel taciz veya tecavüzle korkutmak, cinsel taciz veya tecavüz şeklinde gerçekleştiğinin aktarıldığı çalışmada, "Ülkede cinsel şiddet, Suriye rejim güçlerinin sıkça ve sistematik bir şekilde başvurduğu başlıca yöntemlerden biri haline gelmiştir. Gerek baskınlarda ve arama noktalarında gerekse hapishaneler ve tutuk evlerinde halkın direncini ve iradesini kırmak amacıyla bu tarz çirkin uygulamalara başvurulmaktadır. Ayrıca muhaliflerden intikam almak amacıyla kadın ve kız çocukları kullanılarak erkekler yıpratılmaya çalışılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Çalışmada, SİGH’e göre, Suriye’de şu ana kadar 10.000’e yakın kadının tecavüze uğradığı belirtilerek bu tecavüzler sonucu da sayısı tahmin edilemeyen istenmeyen gebelik ve doğum vakasının meydana geldiği kaydedildi.