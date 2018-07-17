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Esed'in askerleri İsrail sınırına ilerliyor

Suriye'de Ürdün sınırındaki Dera ilinin büyük bir bölümünü ele geçiren rejim askerleri İsrail sınır hattına ilerlemeye çalışıyor.

17 Temmuz 2018 Salı 11:27
Esed'in askerleri İsrail sınırına ilerliyor

Kuneytra'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre rejim ve destekçileri, Ürdün sınırındaki Dera ilinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınır hattına doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Rejime ait uçakların, İsrail sınırındaki Kuneytra'nın Ayntine köyündeki bir okula varil bombasıyla saldırması sonucu çoğu çocuk en az 10 sivil öldü.

Dera'nın batısından Kuneytra'ya giden hattaki 3 yerleşim, dün yoğun çatışmaların ardından rejimin eline geçti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:27
  1. esed rejimi
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