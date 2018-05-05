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‘Esed’e kimyasalı İsviçre verdi’

İsviçre’nin, Esed’e kimyasal gitmesine göz yumduğu ve hatta izin verdiği ortaya çıktı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:31
‘Esed’e kimyasalı İsviçre verdi’

yeniakit.com.tr

İsviçre’nin, 2014 yılında bir iş adamı aracılığıyla Esed’e götürülen kimyasallara göz yumduğu ortaya çıktı.

5 TON KİMYASAL

İsviçre yayın kurumunun haberine göre İsviçre, 2014 yılında Esed rejimi ile bağlantılı bir iş adamının Uluslararası yasaklanan Sarin gazı üretilebilecek kimyasal maddeler götürmesine izin verdi.

Tagess Antsiger’in haberine göre de İsviçre ilaç şirketi, Esed rejimine yakınlığıyla bilinen iş adamı Abdurrahman Attar’a İzopropil Kimyasal maddesi verdi.

Hazırlanan raporlar da İsviçre hükümetinin, 5 tonluk izopropil maddesinin Suriye’ye ihracat edilmesine onay verdiğini gösteriyor.

İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer ise ihracatın yapıldığı şirket ile Esed rejimi arasında bir bağ bulamadıklarını söyleyerek kimyasal maddenin Suriye’ye gittiğini itiraf ettiler.

Ancak iş adamı Abdurrahman Attar’ın daha önceden de Esed rejiminde üst düzey yetkili olarak birçok görev üstlendiği de açık bir şekilde biliniyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:31
  1. esed
  2. kimyasal
  3. isviçre
  4. sarin
  5. sarin gazı

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