PKK'dan Esed'e Afrin hatırlatması

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması, bölgedeki unsurların politikasını olduğu gibi değiştirdi.

Fırat'ın doğusunda ABD üslerine güvenerek varlığını sürdüren terör örgütü YPG büyük bir panik içerisinde.

Şam'dan yardım talebi

Bu doğrultuda Şam'la görüşmelere başlayan terör örgütü YPG, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı rejimden yardım istedi.

Esed'e hatırlatma

Görüşmelerde daha önce Afrin için yaptıkları müzakereleri hatırlatan YGP'liler Şam'dan elini çabuk tutmasını istiyor. Zira Türkiye'nin yapacağı bir operasyonla Afrin'de yaşanan senaryonun aynısı tekrarlanabilir.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinden en çok zarar görecek unsur YPG'li teröristler olacak.