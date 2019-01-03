Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusu için anlaştı! Esed'e açık uyarı

A Haber'in diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta sonu gerçekleşen zirvede, Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı.

Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Esed güçlerini girme diye uyardığı belirtildi.