Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusu için anlaştı! Esed'e açık uyarı
Geçtiğimiz hafta sonu Türk heyetin Rusya'da gerçekleştirdiği temaslar sonucu, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon konusunda iki ülkenin anlaştığı ve Rusların Esed'i, "Bölgeye girme" diye uyardığı belirtildi.03 Ocak 2019 Perşembe 13:35
A Haber'in diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta sonu gerçekleşen zirvede, Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı.
Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Esed güçlerini girme diye uyardığı belirtildi.
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