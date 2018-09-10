Katil Esed’den Fırat Kalkanı bölgesinin karşısına sevkiyat

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına da askeri yığınak yapmaya başladı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Esed güçleri, terörden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinin karşısındaki cephe hatlarına askeri sevkiyat yapıyor.

SEVKİYATLAR TERÖR BÖLGELERİNE

Sevkiyatlar, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Deyr Cemal, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Ahras, Harbil, Umgura, Umhuş bölgelerine ve Bab ilçesi karşısındaki Tadif bölgelerine yapıldı.

Rejim bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ve ağır silah da sevk etti.

Askeri sevkiyatlarda Esed rejimi, Bab ve Azez kentleri karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.