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Esed’den skandal Cuma kararı!

Esed rejimi ele geçirdiği bölgelerde skandal Cuma namazı kararına imza attı.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:41
Esed’den skandal Cuma kararı!

yeniakit.com.tr

Esed rejimi 7 yıldır yaptığı bombardıman ve abluka nedeniyle halkı göç ettirerek zorla girdiği bölgelerde skandal Cuma namazı kararına imza attı.

BEŞŞAR ESED’E DUA EDİLECEK!

Rejim, camii imamları için bir genelge yayımladı. Genelgeye göre her Cuma hutbesinde Beşşar Esed’in şahsına dua edilecek ve Allah’ın yardımı istenecek.

Binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1 milyona yakın vatandaşını katleden Esed’e hutbe esnasında dua edilmemesi durumunda ise büyük cezalar verilecek.

CEZASI ÖLÜM

Söz konusu ceza hayatının geri kalanını cezaevinde geçirmenin yanı sıra ölüme kadar da gidebiliyor.

Kararın uygulandığı yer ise geçtiğimiz günlerde halkın göç ettirildiği Doğu Guta’ya bağlı Duma bölgesi oldu.

Yayımlanan genelgeye ait fotoğraf:

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:41
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