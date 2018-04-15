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Esed'den ABD'yi kızdıracak sözler

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Beşar Esed, "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:31
Esed'den ABD'yi kızdıracak sözler

Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul eden Beşar Esed, görüşme sırasında, başta ABD öncülüğündeki füze saldırısı olmak üzere Suriye'deki son olayları değerlendirdi.

Rus vekil Dmitriy Sablin'in görüşmeden sonra verdiği bilgiye göre Esed, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

15 YILA İHTİYAÇ VAR

Heyete başkanlık eden Sablin, Esed'in görüşmede şu ifadelere yer verdiğini aktardı: "Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ila 15 yıla ihtiyaç var".

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:31
  1. Beşar Esed
  2. ABD

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  • nn18 sa önce
    ORTA DOĞUDA DEF OLUNSAVAŞ PETROL İÇİNSE ALLAH CCYOK ETSİN
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Kimler yaktıysa,sıktıysa onlar ödesin.
  • SemihSemih1 gün önce
    Allah yedibinturlu belanı versin senin
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