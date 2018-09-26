Esed zıvanadan çıktı! Rusya'yı dinlemedi

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye düşük yoğunluklu topçu atışlarına devam ediyor.

Rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar, mutabakata karşın Lazkiye kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi ile batısındaki köylere topçu atışlarını sürdürüyor.

AA'ya bilgi veren güvenilir yerel kaynaklar, mutabakatın sağlanmasının ardından atışların devam ettiği lokasyonları, Hama'nın Latamne ve Ebu Ubeyde, Halep'in Raşidin ve Kefer Hamra, İdlib'in Temania, Tel Merak ve Lazkiye'nin Kürtdağı olarak bildirdi.

Mutabakat öncesi döneme göre daha düşük yoğunluklu seyreden saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Bölgede hakim askeri muhalifler ve Heyet Tahrir Şam da topçu atışlarıyla karşılık verdi.