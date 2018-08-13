Esed yanlısı fitne organından alçaklık! Kaçakçıların çatışmasını "TSK ve ÖSO çatıştı" diye verdi
Kaçakçılığın merkezi olarak bilinen Keferhum köyünde yaşan bir çatışmada bir kaçakçı öldü. Bu çatışmayı fırsat bilen Esed rejimi yanlısı haber sitesi ise çatışmanın TSK ile ÖSO arasındaki çıktığı yalanını uydurdu. Bu yalan haberin Erdoğan'ın yeni bir operasyon sinyali vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti.13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:17
yeniakit.com.tr
İdlib'in kuzey kırsalında kaçakçılığın merkezi haline gelen Selkin beldesinin Keferhum köyünde bir çatışma meydana geldi.
Reyhanlı karşısında bulunan köyde yaşanan çatışmada kaçakçılıkla uğraşan Mustafa Reşit isimli şahıs öldü.
ESED REJİMİ YANLISI HABER SİTESİNDEN ALÇAK YALAN
Keferhum köyünde yaşanan çatışmayı fırsat bilen Esed Rejimi yanlısı almasdarnews.com adlı fitne organı, çatışmanın TSK ile Özgür Suriye Ordusu arasında gerçekleştiği yalanını ortaya attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon yapılacağı sinyalini vermesinin ardından ÖSO ile TSK arasında fitne çıkarma girişimi manidar karşılandı.
İşte o haber sitesinin alçak fitnesi:
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