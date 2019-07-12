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Esed ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 11 haftada 606 sivil öldü

SNHR, Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın 26 nisandan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği bombardımanlarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivil yaşamını yitirdi

12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
Esed ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 11 haftada 606 sivil öldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın 26 Nisan'dan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 606 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rapora göre, rejim güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerde 26 Nisan'dan bu yana 157'si çocuk, 111'i kadın toplam 606 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, söz konusu sürede 136'sı çocuk, 97'si kadın olmak üzere 521 sivili katlederken, destekçisi Rusya'nın saldırılarında ise 21'i çocuk, 14'ü kadın toplam 85 sivil hayatını kaybetti.

- Sivil yaşam merkezlerine 294 saldırı oldu

Raporda, sivil yaşam merkezi adı verilen eğitim kurumları, sağlık tesisleri, yollar, parklar, pazarlar, müzeler ve kamplar gibi pek çok noktaya düzenlenen saldırılara da yer verildi.

Buna göre, söz konusu sürede 87 kez okullar, 62 kez ibadet merkezleri, 43 kez sağlık merkezi ve 30 kez Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi ve araçları olmak üzere sivil yaşam merkezleri toplamda 294 kez vuruldu.

- Rejim yaklaşık 2 bin varil bombası kullandı

Raporda ayrıca rejim güçlerinin saldırılarında bin 995 kez varil bombasına başvurduğu kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde Rusya ve rejimin saldırılarına son vermesi istenilirken, sivillerin korunması çağrısı yapıldı.





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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
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