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Esed ve Rusya'dan hava saldırısı!

Suriye’de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:26
Esed ve Rusya'dan hava saldırısı!

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yoğun hava saldırısı altında kaldığını söyledi.

6 ÖLÜ, 12 YARALI

Hac Yusuf, İdlib'in güneyinde Han Şeyhun ilçesine bağlı El Nukayyer ve Oreynibe köylerini hedef alan hava saldırısında, 6 sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 12 sivilin yaralandığını ifade etti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, El Nukayyer ve Oreynibe köylerine hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Esed rejimi ve destekçileri, Hama ilinin kuzey kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinden El Zekat, Al Sahır ve Kastun köyleri ile Kifren Bude ve Latamne ilçelerine hava saldırısı düzenledi.

YILBAŞINDAN BU YANA Kİ SALDIRILARDA KORKUNÇ RAKAM

İdlib Sivil Savunma Müdürlüğünün yılın başından bu yana verdiği rakamlara göre, hava saldırılarında 149’u çocuk, 121’i kadın toplam 652 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 291 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:26
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