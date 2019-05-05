Esed ve Rusya'dan İdlib'e çifte saldırı! Ölüler var

İdlib’in farklı noktalarında Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında en az 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Suriye’de Beşar Esed rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib kırsalına saldırmaya devam ediyor. Esed rejimine bağlı askerler tarafından Kafr Nabl kasabasına yapılan saldırıda biri sağlık çalışanı olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti. Kafr Nabl’ın yakınındaki Tramla köyüne gerçekleştirilen Rus hava saldırısında da biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Hama ve İdlib’te rejim ve Rus savaş uçakları toplam 70 hava saldırısı gerçekleştirdi.