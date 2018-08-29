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Esed ve Amerika gizlice masaya oturdu! 3 maddelik şart

Suriye'deki iç savaşta senelerdir terör örgütlerine destek veren Amerikalılar, geri çekilmek için petrol yönetiminde rol istedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
Esed ve Amerika gizlice masaya oturdu! 3 maddelik şart

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti, bir o kadarı da mülteci durumuna düştü. İç savaş devam ederken kendi menfaatleri doğrultusunda terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren ABD, Esed yönetimiyle masaya oturdu.

AMERİKA'NIN 3 ŞARTI

Esed'in ülkeden ayrılmasını söylediği Amerikalılar, 3 şart sundu:

- İran'ın Suriye'nin güneyinden tamamen çekilmesi

- Yabancı savaşçılar dahil ülkedeki tüm terörist gruplar hakkında veri akışı

- Suriye'nin doğusundaki petrol ticaretinde Amerika'ya rol verilmesi

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Esed rejiminden üst düzey bir yetkili Reuters'a konuşarak görüşmeleri doğruladı.

Reuters'ın iki Amerikan istihbarat yetkilisine sorduğu görüşme hakkında bir yalanlama gelmedi.

Amerikan ajanları, görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
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