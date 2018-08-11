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Esed Türkmendağı'na saldırı başlattı

Esed rejimi ve destekçileri "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı bölgesinin tamamını ele geçirmek için bombardımana başladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:15
Esed Türkmendağı'na saldırı başlattı

Suriye'de, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’nın tamamını ele geçirmek isteyen Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, bölgeye yönelik yoğun saldırılar başlattı.

Esed rejimi ve destekçileri ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde hakimiyeti sağladıktan sonra Lazkiyeli Türkmenlerin yaşadığı Türkmendağı bölgesinin hakimiyetini tümüyle sağlamak için harekete geçti.

Türkmendağı bölgesindeÖzgür Suriye Ordusu kontrolündeki iki hatta piyade ve topçu saldırıları düzenleyen rejiminin bölgeye askeri yığınağı sürüyor.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin topçu birlikleri "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'nı ele geçirmek için dün gece muhaliflerin cephe hattına yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Esed rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar ile başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu bir aydır cephe hattında keşif devriyesi, askeri yığınak ve yer tespiti amaçlı top atışları düzenliyordu.

Muhalif kaynaklara göre, Türkmendağı'nın doğusunda İdlib iline uzanan hattaki Ubin ve Naciye bölgelerine saldırı düzenleyen rejim ve destekçileri, ilk etapta bu hattı keserek Türkmendağı'nı kuşatmayı planlıyor.

İdlib-Lazkiye geçiş güzergahında bulunduğu için önem taşıyan Türkmendağı'nın düşmesi halinde, Lazkiye'nin tümü rejimin kontrolüne girecek.

Öte yandan, rejim güçleri dün Türkmenağı'nın doğusunda İdlib iline bağlı Zuayniyye ve Tuffahiyye köyleri ile Bidama beldesine kara ve hava saldırıları düzenledi.

Rejim, 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:15
  1. Karaman
  2. Ordu
  3. Lazkiye
  4. Suriye
  5. Türkmendağı
  6. Anadolu Ajansı

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