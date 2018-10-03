Esed, terör örgütü PKK ile görüşmeleri kesti!

ESED rejiminin PKK ile başlattığı görüşme süreci yine Esed rejimi tarafından bitirildi.PKK'nın Suriye kolu YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ile Suriye hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmeler durduruldu. PKK'lılar, Esed rejiminin Fırat'ın doğusuna operasyon yapmasından endişe etmeye başladı.

ESED, FIRAT'IN DOĞUSUNU DA ALMAK İSTİYOR... DSM Yöneticisi Gelo İso, DSM ile Suriye Hükümet yetkilileriyle arasında yapılan görüşmelerin durduğunu belirterek, "DSM ile Suriye Hükümet yetkilileri arasında daha önce 3 görüşme gerçekleştirilmişti. Onun dışında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Suriye Hükümeti görüşmelerden kaçıyor. Suriye Hükümeti İran, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle silahlı grupların elinde olan yerleri geri aldı. Böyle olunca Fırat'ın Doğusunda bulunan, DSM'nin elindeki yerleri de almayı düşünüyor" dedi.

'SURİYE HÜKÜMETİ DİYALOG KURMUYOR'... Suriye Hükümetinin görüşmeleri istemediğini belirten İso, "Müttefiki olan İran ve Rusya'nın Suriye hükümetine Fırat'ın doğusundaki yerlerin de kendisine bırakılacağı sözü verdiler. Bundan dolayı da Suriye Hükümeti diyalog kurmaktan kaçarak bizimle olan görüşmelerini durdurdu" dedi.

ABD İSTİYLOR MU İSTEMİYOR MU?.. İso, ABD'nin DSM ile Suriye Hükümeti arasında yapılan görüşmelere engel olmadığını ve tam aksine destek olduğunu savunurken, Şam Milletvekilli Omer Osi ise ABD'nin görüşmeleri istemediğini söyleyerek, ABD'nin Kürtlerin dostu olmadığını ve sadece onları kullanamaya çalıştığını dile getirdi.