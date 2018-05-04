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Esed tedirgin! Ekip ilk araştırmayı tamamladı

Katil Esed'in Doğu Guta'da kimyasal silahla yaptığı sivil katliamını araştırmak için bölgeye giden Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), bölgedeki ilk araştırmasını tamamladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:54
Esed tedirgin! Ekip ilk araştırmayı tamamladı

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, KSYÖ laboratuvarına getirilen numunelerin incelendikten sonra analiz için örgüt tarafından belirlenecek bir laboratuvara gönderileceği belirtildi.

Analizin 3 ila 4 hafta kadar sürebileceği ifade edilen açıklamada, Duma raporunun taraf devletlere ne zaman sunulacağına dair henüz bir tarih verilemeyeceği kaydedildi.

''ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİLECEK''

FFM'in daha çok bilgi ve materyal toplamak için araştırmaya devam edeceği de aktarıldı.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de FFM ekibine cesareti ve profesyonelliği için teşekkür etti.

78 SİVİL KATLEDİLMİŞTİ

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:54
  1. KSYÖ
  2. Doğu Guta
  3. katil Esed
  4. Ahmet Üzümcü

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