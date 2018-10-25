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Esed Soçi mutabakatını ihlal ediyor!

Esed rejimi, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne topçu atışlarına devam ediyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:35
Esed Soçi mutabakatını ihlal ediyor!

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları ve Soçi mutabakatı gereğince muhaliflerin ağır silahlarını çektiği bölge içindeki Kefer Hamra ve Raşidin bölgelerine dün gece yüzden fazla topçu atışı yaptı.

Hedef alınan bölgede konuşlu Ulusal Özgürleştirme Cephesi (İdlib'deki muhaliflerin çatı oluşumu) ise misilleme olarak Halep'in merkezinde Esed rejimine ait askeri birliklere saldırı düzenledi.

Halep Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Amir el Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin gece geç saatlere kadar düzenlediği saldırılarda 1 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Rejim güçleri, 17 Eylül'de Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına rağmen, zaman zaman Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi ile batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

DÖRTLÜ ZİRVE ÖNCESİ SALDIRILAR ARTTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde Almanya, Fransa ve Rusya liderlerinin katılacağı Suriye konulu zirve, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek.

Rejim güçlerinin saldırılarının zirve öncesi yoğunlaşması dikkati çekiyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:35
  1. İstanbul
  2. fransa
  3. rusya
  4. almanya
  5. suriye
  6. astana
  7. idlib
  8. esed
  9. soçi
  10. DÜNYA Haberleri

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