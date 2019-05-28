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Esed rejimi sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.

28 Mayıs 2019 Salı 21:25
Esed rejimi sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

İdlib'de Beşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:25
  1. Esed
  2. İdlib

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    allahım görüyorsun katili zalimi sen bilirsin kahret
  • ........9 sa önce
    lütfen artik oradaki direnis gösteren gruplari donatin kendilerini bu sapiklara karsi korusunlar
  • batubatu11 sa önce
    daha 1 hafta önce hakan fidanın görüştüğü katil esed değil mi bu
  • GazzeGazze12 sa önce
    Esat zulmunu devam ediyor. Peki turkiye nicin suryrye girdi. Yokmsa turkiye sadece kurdler icinmisuryeye girmis neden esadan zulmuna karsi sesi yok. Esadi askerlerine bir kursun atmiyor Erdogan zulme karsi susan zalimdir.
  • ImamImam12 sa önce
    Esat yapmıyor bu İsrail'in oyunu

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