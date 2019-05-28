Esed rejimi sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.
28 Mayıs 2019 Salı 21:25
İdlib'de Beşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar Geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:25
allahım görüyorsun katili zalimi sen bilirsin kahret
....9 sa önce
lütfen artik oradaki direnis gösteren gruplari donatin kendilerini bu sapiklara karsi korusunlar
batu11 sa önce
daha 1 hafta önce hakan fidanın görüştüğü katil esed değil mi bu
Gazze12 sa önce
Esat zulmunu devam ediyor. Peki turkiye nicin suryrye girdi. Yokmsa turkiye sadece kurdler icinmisuryeye girmis neden esadan zulmuna karsi sesi yok. Esadi askerlerine bir kursun atmiyor Erdogan zulme karsi susan zalimdir.
YORUM YAZ