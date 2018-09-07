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Kılıçdaroğlu, Esed ile görüşmekten yana

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüz binlerce sivili katleden cani Esed ile "vakit kaybetmeden" görüşülmesi gerektiğini söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 08:58
Kılıçdaroğlu, Esed ile görüşmekten yana

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESED İLE GÖRÜŞME

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan CHP Lideri; İdlib konusunda, Türkiye'nin Esed rejimiyle vakit kaybetmeden görüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Esed'in iç savaşı kazandığını savunan Kılıçdaroğlu, görüşme yapmanın büyük yarar sağlayacağını iddia etti.

"TÜRKİYE İKİ ŞEY YAPMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye iki şey yapmalı. Bunlardan birincisi şu; Esad rejimiyle düşmanlıktan vazgeçip Esad rejimiyle İdlib'deki sorunun çözümü konusunda belli ilkeler çerçevesinde temasa geçmeli. Çünkü Suriye'nin birliği, bütünlüğü, özellikle toprak açısından çok önemli. Esad artık iç savaşta galip geldi, kazandı. ABD, dünya da artık bunu kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu bağlamda İdlib sorununun Türkiye'nin de çıkarları lehine çözülmesi açısından Esad ile bir görüşme yapmasında büyük yarar var.

GÖÇ AKINI RİSKLERİ

İkincisi; Rusya'ya, Amerika'ya ve İran'a olası bir göç akınının Türkiye için doğuracağı riskler anlatmalı. Esad'ın kimyasal silah kullanması ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. Çünkü artık iç savaşı kazanan bir aktör. Bütün Rusya'nın desteği ile Amerika'nın desteği ile İran'ın desteği ile zaten galip geldi. Bütün o radikal grupları büyük ölçüde İdlib hariç temizledi. Dolayısıyla bu ortamda kimyasal silah kullanması demek ayağına kurşun sıkması demektir. Bu insani açıdan da felaket olur."

ESED'SİZ BİR ZİRVE: TAHRAN ZİRVESİ

CHP lideri, Suriye'de iç savaşı Esed'in kazandığını ve bir an önce ülkesinin refahı için kendisiyle iletişime geçilmesi gerektiğini söylese de, bugün Suriye'nin geleceği ile ilgili çok önemli kararların alınacağı bir zirve var. Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran üçlüsünün gerçekleştireceği bu zirvede, katil Esed'in olmadığı, CHP liderinin gözünden kaçmış gibi görünüyor. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 08:58
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  • sevil dogansevil dogan6 dk önce
    Bunu Hükümetinde kabul edeceğinden eminim.Adam kazandı...
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