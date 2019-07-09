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Esed rejiminin saldırısında üç çocuk ve bir kadın öldü

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırılarda üçü çocuk, biri kadın toplam 4 sivil yaşamını yitirdi

09 Temmuz 2019 Salı 15:57
Esed rejiminin saldırısında üç çocuk ve bir kadın öldü

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Deyr Şarki köyünde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırılarda üçü çocuk, biri kadın toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine, Bidama ve Teftenaz beldeleri ile Kefer Battih, Naciyye, Deyr Şarki köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçaklarının Deyr Şarki köyünde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırılarda üçü çocuk, biri kadın toplam 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün sabah saatlerinde, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yapmıştı.



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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:57
  1. Esed Rejimi
  2. saldırı
  3. Suriye

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