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Esed rejiminin İdlib'e topçu saldırılarında 8 sivil öldü

Rejim ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimleri hedef aldı- Saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı

15 Şubat 2019 Cuma 19:41
Esed rejiminin İdlib'e topçu saldırılarında 8 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere akşam saatlerinde düzenlediği topçu saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi, Huveyn, Tel Mennis ve Marışamarin ve Sukeyk köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Madik Kalesi çevresi ile Şeria ve Huveyz köylerine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden bu yana İdlib'in güneyindeki ve Hama'nın kuzey kırsalındaki yerleşimlere yoğun top ve roket saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hac Yusuf, "Sivil yerleşimi olan Han Şeyhun'a düzenlenen saldırılarda 3'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 8 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı." dedi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 53 sivil hayatını kaybetti, 220'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:41
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