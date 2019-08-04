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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Bidama beldesine düzenlenen saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı

04 Ağustos 2019 Pazar 18:15
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Bidama beldesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılara devam ediyor.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi Bıdama beldesine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ile Latamine ilçelerine ve Zekat köyüne top, roket ve havan gibi silahlarla karadan karaya saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in batı kırsalındaki Bıdama beldesine düzenlenen saldırılarda bir kadın yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:15
  1. bıdama
  2. Esed Rejimi
  3. İdlib
  4. kara saldırısı

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