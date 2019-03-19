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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği yoğun topçu saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirirdi, 4 sivil yaralandı.

19 Mart 2019 Salı 14:33
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, gün içinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesine, Tuh beldesine ve Babolin köyüne, Hama'nın batısındaki Haviz, Havice ve Beyt El Eas köylerine yoğun top saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın batı kasabasında Haviz köyünde düzenlenen saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Haviz köyü ve çevresine dün gece geç saatlerde başlattığı ve gün içinde devam eden saldırılarda 500’den fazla topçu atışı yaptığı öğrenildi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 144 sivil hayatını kaybetti, 435'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:33
  1. haviz
  2. İdlib

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