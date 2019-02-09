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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 5 ölü

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:11
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor: 5 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlediği topçu saldırılarında aynı aileden ikisi çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi, Cercenaz ve Tuh beldesi ile Temaniye ve Tel Minnes köylerine, ve Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçeleri ile kırsallarına top saldırısı düzenledi.

Rejim güçlerinin öğle saatlerinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği 30'dan fazla top ve roket saldırısında aynı aileden ikisi çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, Tel Mennise köyüne düzenlenen saldırıda da 3 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, hedef alınan yerleşim yerlerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yıl başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti, 200’den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:11
  1. 2 ölü 5 yaralı
  2. Beyaz Baretliler
  3. Han Şeyhun
  4. Sivil Savunma

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