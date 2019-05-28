Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi

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