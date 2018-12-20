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Muhalifler saldırı düzenleyen Esed rejimini pişman ettiler: 30 asker öldürüldü!

Suriyeli muhalifler Hama'nın kuzey kırsalında Esed rejiminin saldırı girişimini püskürttü. Saldırıyı püskürten Muhalifler, 30'dan fazla Esed rejimi askerini etkisiz hale getirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 02:34
Muhalifler saldırı düzenleyen Esed rejimini pişman ettiler: 30 asker öldürüldü!

Suriye'nin kuzeyinde ateşkes anlaşmasına rağmen çatışmalar sürüyor.

Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Mesasine kasabası yakınlarında bu sabah Esed rejiminin ilerleme girişimi sonrası çatışma çıktı. Çatışmada 30'dan fazla Esed rejimi askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Bölgede faaliyet gösteren Ceyş el İzze adlı muhalif grup tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Esed rejimi güçlerinin bölgeye doğru ilerleme girişiminde bulunduğu, ancak saldırının püskürtüldüğü belirtildi. Muhalif grup tarafından yapılan açıklamaya göre 30'dan fazla Esed rejimi askeri çatışmada öldürüldü. Esed rejimi ise çatışmada 7 askerini kaybettiğini öne sürdü.

Yerel kaynaklar da bölgedeki çatışmaları doğrularken Esed rejiminin 30'dan fazla ölü ve yaralı verdiğini, saldırı girişiminin başarısız olduğunu dile getirdi. Yerel kaynaklara göre Esed rejimi çatışmaların ardından muhaliflerin mevzilerini karadan bombaladı, bombardımanda ölen ve yaralanan muhalif savaşçılar oldu.

Suriye'nin kuzeyi, çatışmasızlık anlaşmasına rağmen zaman zaman Esed rejiminin ve muhaliflerin saldırılarına sahne oluyor. Karşılıklı saldırılar ve bombardımanlarda bugüne kadar her iki taraftan da çok sayıda kişi ölmüş durumda.

Kaynak: Mepa News

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 02:34
  1. Suriye
  2. Ceyş el İzze
  3. Esed rejimi
  4. Hama

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