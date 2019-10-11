Esed rejimi YPG ile görüşmeyi kabul etmedi! "Suriye'de yerleri yok" Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, Esed rejiminden Rusya'nın PKK/PYD ile görüşme teklifine cevap geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat"Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak" diyerek teklifi reddetti.

Esed rejimi, Rusya’dan gelen SDG ile görüşme teklifini kabul etmedi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, "ülkelerine ihanet eden ayrılıkçılar" olarak nitelediği büyük bir çoğunluğunu YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile diyaloğa geçmeyeceklerini söyledi. "Suriye'de yerleri yok" Şam’daki makamında gazetecilere verdiği demeçte Mikdat, SDG ile diyaloğu sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna, “Yabancı güçlere rehin olanlarla diyaloğa girip, konuşmayacağız. Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak” yanıtını verdi.

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