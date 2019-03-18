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Esed rejiminden "ya uzlaşı ya savaş" çıkışı

Beşşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Eyüp:- "ABD'nin elinde kalan son koz SDG'dir. Onlarla ya uzlaşarak ya da savaşarak toprakları özgürleştireceğiz"- "İdlib de istisna olmayacak. Üç Gerginliği Azaltma Bölgesi kucağımıza geri döndü. İdlib de böyle olacak"

18 Mart 2019 Pazartesi 17:10
Esed rejiminden "ya uzlaşı ya savaş" çıkışı

ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Eyüp, ABD'nin SDG adı altında desteklediği terör örgütü YPG/PKK işgalindeki toprakları "ya uzlaşarak ya da savaşarak alacaklarını" savundu.

Eyüp, İran ve Irak genelkurmay başkanlarıyla Şam'da yaptıkları üçlü toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "ABD'nin elinde kalan son koz SDG'dir. Onlarla ya uzlaşarak ya da savaşarak, toprakları özgürleştireceğiz." dedi.

Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 25 Eylül 2017'de ise ters yönde bir çağrı yaparak, "Bu konu Kürtlerle müzakere ve tartışmaya açıktır. DEAŞ ortadan kaldırıldıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturup, gelecek için bir formül üzerinde uzlaşabiliriz." demişti.

Muallim'in çağrısından sonra rejim ile YPG/PKK, Şam'da, örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detaylar için toplantılar yapmıştı. Görüşmelerde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye'ye karşı iş birliği masaya yatırılmıştı.

Ancak görüşmeler, YPG/PKK'nın özerklik ısrarı üzerine çıkmaza girmişti.

İç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK, ülkenin üçte birini işgal ediyor. YPG/PKK, 2012'de Suriye'de ilk toprak kazanımlarını, rejimin savaşmadan devretmesi sayesinde elde etmişti. Böylece Afrin'de yuvalanan örgüt, Haseke'yi halen rejimle ortak idare ediyor. YPG/PKK ile rejimin, petrol çıkarımı ve petrol sahaları ve barajların işletilmesi, YPG/PKK'lılara rejim kontrolündeki alanlardan geçiş sağlanması gibi birçok alanda iş birliği yaptığı biliniyor.

- İdlib'e tehdit

Öte yandan, Eyüp, "İdlib de istisna olmayacak. Üç Gerginliği Azaltma Bölgesi kucağımıza geri döndü. İdlib de böyle olacak." ifadelerini kullandı.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Mayıs 2017'de İdlib, Doğu Guta, Dera-Kuneytra ve Humus bölgeleri, buradaki sivilleri çatışmadan korumak için Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim, ateşkesten istifade ederek bu bölgelere yoğun saldırı düzenlemiş, nüfusu tehcir ederek bölgeyi ele geçirmişti.

Rejim güçlerinin yılbaşından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 143 sivil hayatını kaybetti, 430'dan fazla sivil yaralandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:10
  1. Beşşar Esed rejimi
  2. İdlib
  3. YPG/PKK

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