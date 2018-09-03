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Esed rejiminden Türkiye açıklaması! "Cepheleşmek istemiyoruz"

Katil Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yaptığı açıklamada, Türkiye ile cepheleşmeden yana olmadıklarının altını çizdi. Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı anlayış olmasının önemli olduğunu vurgulayan Muallim, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:54
Esed rejiminden Türkiye açıklaması! "Cepheleşmek istemiyoruz"

Suriye'de katil Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Russia Today'e (RT) verdiği mülakatta, İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki müzakerelerin sürdüğünü, 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleşecek üçlü zirvede de taçlanacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE CEPHELEŞMEDEN YANA DEĞİLİZ"

Velid Muallim "Sonuçları bekleyelim. Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı anlayış olması çok önemli. Türkiye ile cepheleşmeden yana değiliz. Fakat Türkler İdlib ve diğer vilayetlerin egemen Suriye'nin toprakları olduğunu anlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cuma günü Tahran'da bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:54
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