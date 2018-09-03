Esed rejiminden Türkiye açıklaması! "Cepheleşmek istemiyoruz"

Suriye'de katil Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Russia Today'e (RT) verdiği mülakatta, İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki müzakerelerin sürdüğünü, 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleşecek üçlü zirvede de taçlanacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE CEPHELEŞMEDEN YANA DEĞİLİZ"

Velid Muallim "Sonuçları bekleyelim. Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı anlayış olması çok önemli. Türkiye ile cepheleşmeden yana değiliz. Fakat Türkler İdlib ve diğer vilayetlerin egemen Suriye'nin toprakları olduğunu anlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cuma günü Tahran'da bir araya gelecek.