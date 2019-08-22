Esed uçaklarından TSK gözlem noktasına taciz ateşi
Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'de TSK'ya ait gözlem noktasına taciz ateşi düzenlendi.22 Ağustos 2019 Perşembe 13:16
Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.
3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı
Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.
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