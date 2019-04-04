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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de Katil Esed rejimi güçlerin pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil ölürken, 25 sivil de yaralandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:28
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı. 

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in Kefrenbil, Marratinnuman, Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. Marratinnuman'daki saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalar sürüyor

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere toplam 59 sivili, rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü. 

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:28
  1. Beşşar Esed
  2. İdlib
  3. Rusya
  4. İdlib saldırı

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