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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi, en az 6 sivil yaralandı

23 Nisan 2019 Salı 20:47
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, en az 6 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in güneydoğusunda Serakib ve Han Şeyhun ilçelerine, El Hanbuşiyye köyüne, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Keferzita ilçelerine, batı kırsalındaki El Huveyz, El Amikiyye, al İnkavi köylerine yoğun top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçleri, Han Şeyhun ve Serakib ilçesi ile El Hanbuşiyye köyüne akşam saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, en az 6 sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:47
  1. Han Şeyhun
  2. İdlib
  3. Serakib
  4. Sivil Savunma

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