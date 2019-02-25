0553 313 94 23

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7 sivil yaşamını yitirdi

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:51
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçesi, Huveyn, Sukeyk, Habit ve Han es Sübül köyleriyle Bidama bölgesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine, Kifre Nbude beldesiyle Zeyzun ve Cub Süleyman köylerine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan top ve roket saldırılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin akşam saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı." dedi.

Esed rejiminin öğle saatlerindeki saldırılarında da 3 sivil hayatını kaybetmişti. Böylece rejim güçlerinin gün içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 92 sivil hayatını kaybetti, 283'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:51
  1. 7 ölü
  2. Beyaz Baretliler
  3. Han Şeyhun
  4. İdlib
  5. Serakib

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tusk: “Brexit’in ertelenmesi mantıklı olur”
    1. Tusk: “Brexit’in ertelenmesi mantıklı..
    2. Kagawa’ya maskeli destek
    3. Bahreyn'de yabancı işçilere baskı..
    4. Ağız içi yaralar neden olur | Ağız içi..
    5. Malezya’da feribotta yangın faciası
    6. Yok böyle bir gol! Türkiye'de atıldı
    7. Eşinizi dinlememeniz, onun ölümüne yol..
    8. Tolgay 150 gün sonra Vodafone Park’ta
    9. Sokak operasyonlarında 64 kilo..
    10. İstanbul Havalimanı ne zaman açılacak..
    11. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü
    12. 6 evde yıkılma tehlikesi
    13. Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı
    14. Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı..
    15. Yeni bir partiyi kim kurdu |..
    16. AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç..
    17. Ali Koç stada giriş yaptı
    18. Komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili..
    19. UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos..
    20. C vitamini almak için ne yapmalı? C..
    21. Tanzimde bakliyat satışı başlıyor!..
    22. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    23. Ormanda ölü balina bulundu!
    24. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta..
    26. İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden..
    27. Cezayir Başbakanından ülkedeki..
    28. Beşiktaş-Fenerbahçe Canlı |..
    29. “Milletimiz yerli ürünleri öncelikli..
    30. Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler