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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

Rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırıları sonucunda 4 sivil yaşamını yitirdi

13 Haziran 2019 Perşembe 12:56
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist milislerden oluşan rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine Amiriyye ve Muka köylerine, Hama'nın Kefer Zita ilçesine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Muka köyüne sabah saatlerinde düzenlenen kara saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Son 4 günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik kara ve hava saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetmiş oldu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:56
  1. Esed Rejimi
  2. İdlib
  3. kara ve hava saldırısı
  4. muka

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