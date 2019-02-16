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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimleri hedef aldı- Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi, Huveyn, Tel Mennis ve Termela köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Madik Kalesi çevresi, Şeria, Huveyz ile Havice köylerine topçu saldırıları düzenledi.

Rejim güçlerinin hedef aldığı yerleşimlerden göçün başladığı, sivillerin kısmen daha güvenli gördükleri alanlara gitmeye çalıştığı öğrenildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin yüz binlerce sivilin yaşadığı İdlib'in en büyük sivil yerleşimlerine sistematik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi. Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı." dedi.

Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Gab Ovası'ndaki yerleşimlerden kısmi göç yaşandığını söyleyen Hac Yusuf, Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçelerindeki halkın bir kısmının yeraltı sığınaklarına, diğer kısmının da ilçelerin çevresindeki arazilere kaçtığını kaydetti.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 57 sivil hayatını kaybetti, 230'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
  1. Esed
  2. Han Şeyhun
  3. İdlib
  4. marratinnuman
  5. Sivil Savunma
  6. Suriye

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