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Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda, 2 sivil yaşamını yitirdi

03 Şubat 2019 Pazar 20:45
Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında, 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Cercenaz beldesi, El Tuh ve Er Ruffe köylerine yoğun topçu saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin akşam saatlerinden sonra bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güney kırsalında yoğun topçu saldırısı oldu. Er Ruffe köyüne düzenlenen topçu saldırısında sivillerin evlerinde yangın çıktı. Saldırıda 2 sivil öldü ve çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin İdlib'e ocakta yaptığı sadırılarda 2'si çocuk, 3'ü kadın toplam 19 sivil hayatını kaybetti, 85 sivil de yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 20:45
  1. 2 ölü
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