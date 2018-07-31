0553 313 94 23

Esed rejiminden Hama’ya saldırı: 2 ölü

Esed rejiminin İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki Hama ilinin Latamne beldesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2018 Salı 18:22
Esed rejiminden Hama’ya saldırı: 2 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi” sınırları içerisindeki Hama iline bağlı Latamne beldesine düzenlediği topçu saldırısında iki sivil öldü, bir sivil yaralandı.

AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejimine bağlı topçu birlikleri sabah saatlerinden itibaren Hama iline bağlı Marekbe, Zekat, Hasraya , Seyyad köyleri ile Kefer Zita ve Latamne beldelerine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Hama’ya bağlı Latmene beldesinde, bir anne ile bebeği hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve Hama ilinin kuzeyindeki bazı bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 18:22
  1. Esed rejimi
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efendimiz (s.a.s) eşlerine nasıl davranırdı?
    1. Efendimiz (s.a.s) eşlerine nasıl..
    2. Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları
    3. Ketçap lekesinden kurtulmak için..
    4. Evlilikte eşler neden birbirlerini..
    5. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    6. Bebeklere su içme alışkanlığı nasıl..
    7. Lise kayıtları ne zaman başlayacak..
    8. Diyarbakır Dicle Üniversitesi taban..
    9. LGS tercih sonuçları ile nakil..
    10. İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    11. İbrahim Kalın duyurdu: Başkan Erdoğan..
    12. Ehl-i kitaptan biri ile evlenilebilir..
    13. Evimize ve kendimize büyü yapıldığını..
    14. PKK'lı hainler asker ailesine bombalı..
    15. İbrahim Kalın'dan son dakika Kurban..
    16. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    17. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    18. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    19. En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    20. Nikâhın tescili şart mıdır?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!