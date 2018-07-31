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Esed rejiminden Hama’ya saldırı: 2 kişi öldü

Esed rejiminin İdlib “gerginliği azaltma bölgesi” sınırları içerisindeki Hama ilinin Latamne beldesine düzenlediği topçu saldırısında iki sivil öldü, bir kişi yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 19:21
Esed rejiminden Hama’ya saldırı: 2 kişi öldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi” sınırları içerisindeki Hamailine bağlı Latamne beldesine düzenlediği topçu saldırısında iki sivil öldü, bir sivil yaralandı.

Esed rejimine bağlı topçu birlikleri sabah saatlerinden itibaren Hama iline bağlı Marekbe, Zekat, Hasraya , Seyyad köyleri ile Kefer Zita ve Latamne beldelerine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Hama’ya bağlı Latmene beldesinde, bir anne ile bebeği hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve Hama ilinin kuzeyindeki bazı bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye saldırı düzenlemeye devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:21
  1. esad
  2. rejim
  3. saldırı

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