Esed rejiminden Hama’da camiye saldırı Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama kırsalındaki bir camiye düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde Hama kırsalındaki bir camiye yönelik topçu saldırısında 4 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib’in güneyinde Sukeyk, Ruffa, Hulubbe ve Huveyn köyleri, güneybatısındaki Cisir eş Şuğur'a bağlı Naciyye köyü, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefrenbude ve Morik ilçeleri ile Tel Sahır, Cenabira ve Hısraya köylerine saldırı gerçekleştirdi.

Rejim güçlerinin Kefrenbude ilçesindeki Faruk Camisine düzenlediği topçu saldırısında 2'si çocuk 4 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri saldırılar sonrasında enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne ocak ayındaki hava ve kara saldırılarında 30 sivil yaşamını yitirmiş, 180 sivil yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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