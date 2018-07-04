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Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak yaptığı açıklamada, ülkeden kaçan vatandaşlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!

Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün internet sitesinde açıklama yayımlayarak ülkeden kaçan vatandaşlarına geri dönme çağrısı yaptı.

Açıklamada ülkedeki çatışmaların azaldığı belirtilerek, Esed rejiminin Suriyelilerin güvenliğini sağlayabileceği öne sürüldü.

Aynı açıklamada, uluslararası toplumdan Esed rejimine yönelik yaptırımları kaldırılması da talep edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
  1. Esed
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • ihsihs31 dk önce
    "Geri dönün ki sizi öldürelim." demek istiyor sanırım.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc37 dk önce
    Hemen dönecekler bay katiller,sen ordan bir defolgit etrafindaki sürün ile. Ondan sonra Israile toprak kaptirmadan Suriyeliler topraklarina sahip cikacaktir.
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