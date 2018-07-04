Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!
Suriye Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak yaptığı açıklamada, ülkeden kaçan vatandaşlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün internet sitesinde açıklama yayımlayarak ülkeden kaçan vatandaşlarına geri dönme çağrısı yaptı.
Açıklamada ülkedeki çatışmaların azaldığı belirtilerek, Esed rejiminin Suriyelilerin güvenliğini sağlayabileceği öne sürüldü.
Aynı açıklamada, uluslararası toplumdan Esed rejimine yönelik yaptırımları kaldırılması da talep edildi.
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