Esed Rejimi'nden asker kaçaklarına çağrı!

Esed rejimi ordudan firar eden ya da askerlik hizmetinden kaçanların görev için başvurmaları şartıyla affedilebileceklerini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan genelgede, affın Suriye içinde ve dışında firara verilen bütün cezaları kapsadığı duyuruldu. Genelgeye göre aftan yararlanabilmek için yurt içindeki erkeklerin dört ay, yurt dışındakilerin ise altı ay içinde başvuru yapması gerekiyor.

Yardım kuruluşlarının verilerine göre askere alınma korkusu ile firar ya da asker kaçaklığı nedeniyle ceza alma tehlikesi, yurt dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri önündeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.

Göreve dönmeyenler uzun hapis cezasına çarptırılıyor

Suriye yasalarına göre bölüğünden ayrılan ya da belli bir süre zarfında göreve dönmeyenler uzun hapis cezasına çarptırılabiliyor.

2011 yılında Esed rejimine karşı başlatılan ayaklanmayla iç savaşa sürüklenen Suriye'de yaklaşık yarım milyon kişi hayatını kaybetmiş, bölgesel ve küresel güçler de anlaşmazlığa müdahil olmuştu.

Çok sayıda Suriyeli asker, muhalif gruplara katılmak üzere ya da savaşmak istemediğinden ordudan firar etmişti. Nüfusun yarısı evini terk etmek zorunda kalmış, beş milyon Suriyeli yurt dışına iltica ederken, milyonlarca Suriyeli de kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüştü.

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