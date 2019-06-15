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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi ile Nukeyyer ve Bara köyü ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine bugün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırının ardından yapılan ilk belirlemelerde Marratinnuman ilçesinde 3, Bara köyünde ise 4 olmak üzere 7 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesaplarında, Hımeymim'den kalkış yapan Rus savaş uçaklarının ayrıca Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile İdlib'in güney kırsalındaki Nukeyyer köyüne hava saldırıları düzenlediği bilgisini paylaştı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.





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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
  1. Esed
  2. İdlib
  3. marratinnuman
  4. saldırı

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