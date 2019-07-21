Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye yükseldi.
21 Temmuz 2019 Pazar 21:46
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