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Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında 1 çocuk daha yaralandı

27 Kasım 2018 Salı 15:26
Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib ilindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 çocuk yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere, ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Cercenaz, Temaniya, Sukeyk, Sukeyk ve Tuh bölgelerinde sivil yerleşimlerine roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 çocuk yaralandı.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 32 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:26
  1. Esed rejiminin soçi mutabakatı ihlali

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