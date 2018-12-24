Esed rejimi Soçi mutabakatını 369 kez ihlal etti, 45 sivili öldürdü

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Soçi mutabakatının imzalanmasının ardından "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere 369 kez saldırdığını ve 45 sivili öldürdüğünü bildirdi.

SNHR, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana Esed rejiminin kara saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivil hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ağın raporunda, ihlallerin 145'inin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'de, 22'sinin Halep'te ve 202'sinin Hama ilinde olduğu belirtildi.

SNHR, üç ilin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" olarak ilan edildiği 5 Mayıs 2017'den 17 Mayıs 2018'e kadar Rusya ve rejimin hava ve kara saldırılarında en az bin 856 sivilin can verdiğini bilgisini de paylaştı.

Bunlardan 313'ün kadın, 476'sının çocuk olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde rejimin sivil yerleşimlere bin 167 varil bombasıyla saldırdığı belirtilen raporda, 346 yaşam merkezinin (cami-okul-sağlık merkezi- sivil savunma merkezi) hedef alındığı ifade edildi.



