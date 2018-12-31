0553 313 94 23

Esed rejimi sivilleri kampta vurdu

Suriye'de Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir kampa ve sivil yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:30
Esed rejimi sivilleri kampta vurdu

İDLİB (AA) - Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'de ateşkesin korunmasını öngören Soçi mutabakatına rağmen sivil yerleşimlere saldırılar düzenlemeye devam diyor.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalına bağlı Latamine, Keferzita ve Kifrenbude ilçeleri, Morik beldesi ile İdlib'in güneybatı ve güneydoğu kırsalındaki Bıdama ve Habit beldeleri, Zuayniye, Naciyye ve Has köyleri akşam saatlerinden beri topçu ve roket saldırısına maruz kaldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Rejim güçleri, akşam saatlerinden beri sivil yerleşimlere yönelik topçu ve roket saldırılarını yoğunlaştırdı.Saldırılarda biri yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampta bulunan 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, rejim güçlerinin Hama kırsalında çok sayıda sivil yerleşimi hedef aldığını kaydetti.

İdlib'de Esed rejimi güçleri Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana kara saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 47 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, muhalif güçler ağır silahlarını 10 Ekim'de mutabakat kapsamında belirlenen bölgelerden çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:30
  1. Beyaz Baretliler
  2. İdlib
  3. kamp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yılı görevlerinin başında karşıladılar
    1. Yeni yılı görevlerinin başında..
    2. İstanbul'da yılbaşı kutlamaları
    3. Yeni yıla elleri tetikte girdiler
    4. Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2019
    6. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    7. Yeni yıla çalışarak girdiler
    8. Azerbaycan 2019'a coşkuyla girdi
    9. Çankırı'da yılbaşı
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Başkentte yolcu minibüsü ile otomobil..
    12. Hastanede tedavi gören çocuklara..
    13. Macron’dan sarı yeleklilere tepki
    14. "Komşu" yeni yıla Edirne'de girmeyi..
    15. Esnafa yüksek elektrik faturası şoku
    16. Vergi ve harçlar yeniden belirlendi
    17. Yıldırım'dan itfaiyeye yeni yıl ziyareti
    18. Mescid-i Aksa 2018'de 29 bini aşkın..
    19. Denizli'de pompalı tüfekle saldırı: 1..
    20. Gümüşhane'de trafik kazası: 5 kişi..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019